De Luca fa marcia indietro e porge le scuse a Barbagallo | il segno dal Cielo tra mea culpa e nuovi affondi

Messinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di tensioni e accuse, Cateno De Luca ha deciso di fare marcia indietro e porgere le sue scuse a Barbagallo. Attraverso un messaggio su Facebook, il sindaco di Taormina ha commentato un presunto

Una distensione, almeno formale, dopo due giorni di tensioni politiche e accuse. Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, ha affidato a un post su Facebook il suo mea culpa: un messaggio che nasce – come lui stesso suggerisce – da un “segno significativo dal Cielo”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

