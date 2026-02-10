Parlamento Ue dà l'ok alla lista dei Paesi sicuri | cosa cambia per i migranti che arrivano in Italia

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente due modifiche alle regole sull’asilo. Ora le pratiche per i migranti che arrivano in Italia si semplificano e si accelerano. Le nuove norme mirano a ridurre i tempi di valutazione delle richieste di protezione, rendendo più rapido il sistema e più stringente i controlli.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo a due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo, che puntano ad accelerare l'analisi delle richieste di protezione da parte dei migranti. Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia saranno ora considerati Paesi sicuri. Anche i Paesi candidati all'adesione all'Ue, come l'Albania, saranno considerati sicuri. Per quanto riguarda gli hub per migranti in Paesi terzi, le nuove norme consentono agli Stati europei di concludere accordi per l'esame delle domande in loco.

