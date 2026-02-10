Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la lista dei Paesi terzi considerati sicuri, con 408 voti a favore. La decisione riguarda anche la revisione del concetto di Paese d'origine sicuro, passata con 396 sì. La votazione si è svolta ieri, lasciando le certezze più chiare sui criteri di accoglienza e rimpatrio dei migranti. Ora si attende l’entrata in vigore delle nuove regole, che potrebbero influenzare le procedure di asilo in tutta l’Unione.

- Articolo in aggiornamento - Il Parlamento europeo ha votato con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astenuti il regolamento che istituisce una lista di Paesi terzi sicuri a livello europeo ed è passato anche la revisione di concetto di Paese d'origine sicuro con 396 voti a favore, 226 contrari e 30 astenuti. Nella lista dei Paesi sicuri entrano anche Egitto e Tunisia. “Finalmente i richiedenti asilo che a cui verrà rigettata la domanda di asilo potranno essere rimpatriati subito. Non dovremo più attendere, non ci sarà più nel frattempo il provvedimento di sospensiva del procedimento, e quindi verranno rimpatriati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, dall’Ue il via libera definitivo alla lista dei Paesi sicuri

