Si sono concluse a Palermo le operazioni di sbarco di circa 90 migranti, trasportati dalla nave Ocean Viking. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza le persone a bordo, che ora sono state accolte nel porto cittadino. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di assistenza e monitoraggio delle rotte migratorie, garantendo il rispetto delle procedure e delle normative vigenti.

A renderlo noto sono gli assessori comunali all’Accoglienza migranti, alla Protezione civile e alle Politiche sociali, Fabrizio Ferrandelli, Piero Alongi e Mimma Calabrò, presenti per seguire le fasi dello sbarco. “Il Comune di Palermo – dicono Ferrandelli, Alongi e Calabrò – ha prontamente messo a disposizione ogni strumento utile per i primi soccorsi, ovvero la logistica e i servizi di pronto intervento sociale a supporto dell’intera rete organizzativa impiegata dalla Prefettura. Le persone soccorse in acque siriane e libiche adesso sono state messe tutte in sicurezza e tra queste anche 13 minori”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Nave Ocean Viking traghetta 90 migranti nel porto di Palermo

