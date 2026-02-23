Migranti | 15 morti in un mese vescovi denunciano cimitero a cielo

Quindici migranti sono morti negli ultimi trenta giorni durante tentativi di attraversare il Mediterraneo, causati dal mare grosso e dalla mancanza di mezzi di salvataggio adeguati. Le autorità segnalano un aumento di trasferimenti irregolari e condizioni di viaggio pericolose. Molti di loro cercavano una vita migliore, ma le onde e le navi sovraffollate hanno reso il viaggio fatale. La tragedia si ripete, lasciando dietro di sé un vuoto di vite spezzate.

Quindici migranti hanno perso la vita nelle ultime settimane mentre tentavano di raggiungere le coste italiane. L’allarme arriva dai vescovi di Calabria e Sicilia, che definiscono disumane le politiche attuali sull’immigrazione. A gennaio, le vittime sono quadruplicate rispetto ai mesi precedenti, trasformando il Mediterraneo in un cimitero a cielo aperto. Un’emergenza che non può più essere ignorata. La situazione è drammatica e richiede interventi urgenti. I vescovi non si limitano a denunciare le tragedie, ma puntano il dito contro un silenzio che, secondo loro, è complicità. Ogni vita persa nel Mediterraneo è il risultato di scelte politiche miopi e di una mancanza di empatia verso chi fugge da guerre e povertà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Migranti, scontro tra un barcone e la Guardia costiera: almeno 15 morti in GreciaQuesta mattina si è verificato un incidente grave al largo dell’isola di Chio, nell’Egeo.

Naufragio in Egeo: 15 migranti morti tra Chios e Grecia in un altro incidente fataleUn barcone di migranti si è capovolto al largo di Chios, nel nord dell’Egeo.

Migranti, revocato fermo Sea Watch. Ong: 15 morti per ciclone HarryPresto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a supportare le persone in transito, afferma la ong tedesca. La decisione fa riferimento al salvataggio di 18 migranti, lo scorso 25 gennaio, e alla ... tg24.sky.it

Migranti, il mare restituisce 15 corpi tra Calabria e Sicilia. Parla Laura Marmorale di Mhs: «Sono solo alcune delle mille vittime del ciclone Harry. È la più grande strage ...Tra il 6 e il 17 febbraio il mare ha restituito almeno quindici corpi lungo le coste di Calabria e Sicilia. Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans, parla della «più grande strage ma ... vanityfair.it

Questa mattina la commemorazione nel porto di Trapani per i migranti morti nel Mediterraneo durante i giorni del ciclone Harry. Un migliaio secondo le organizzazioni umanitarie. L’iniziativa – una messa con preghiera islamica e civile – è stata organizzata da - facebook.com facebook

Vescovi Calabria, a migranti morti sulle spiagge non rispondere con il silenzio. 'Successo politica migratoria non si fa solo con arrivi senza considerare chi muore' #ANSA x.com