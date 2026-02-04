Naufragio in Egeo | 15 migranti morti tra Chios e Grecia in un altro incidente fatale

Un barcone di migranti si è capovolto al largo di Chios, nel nord dell’Egeo. Quindici persone, tra cui undici minori, hanno perso la vita in questo nuovo incidente. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non sono riusciti a salvare tutti i naufraghi. La Guardia costiera greca ha recuperato i corpi e sta cercando altre eventuali persone disperse. La zona resta sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di capire cosa sia successo.

Un barcone carico di migranti è andato a fondo al largo della città greca di Chios, nel nord dell'Egeo, provocando un tragico naufragio che ha causato la morte di 15 persone, tra cui 11 minori. Le autorità della Guardia Costiera greca hanno registrato l'incidente alle 18.30 del 4 febbraio 2026, orario locale. Le operazioni di soccorso sono state condotte in tempi brevi, con il salvataggio di 25 persone su un totale di circa 40 che si trovavano a bordo del mezzo. L'episodio è stato registrato in una zona particolarmente pericolosa per il traffico di migranti, dove le condizioni meteorologiche e le correnti marine rendono difficoltoso il passaggio delle imbarcazioni.

