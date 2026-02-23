Mi ha detto scimmia | l' Uefa sospende Prestianni dopo le accuse di Vinicius Niente Real

Prestianni è stato sospeso dall'Uefa dopo aver risposto a Vinicius, che aveva accusato insulti razzisti durante la partita di Champions. La discussione tra i due giocatori ha attirato l’attenzione dei commissari, che hanno deciso di intervenire immediatamente. La decisione ha portato alla sua assenza dal prossimo match, lasciando il Benfica senza uno dei suoi giovani talenti. La situazione si è verificata subito dopo un episodio acceso in campo.

Gianluca Prestianni non giocherà contro il Real Madrid mercoledì al Bernabeu. Il giocatore argentino del Benfica, accusato di razzismo dal brasiliano Vinicius durante la sfida di andata di questi playoff di Champions, è stato sospeso in maniera cautelare dalla Uefa per una partita, in attesa del verdetto definitivo. Al 50’ di Benfica-Real Madrid Vinicius ha segnato, ha festeggiato, è stato ammonito dall’arbitro per la celebrazione e si è scontrato verbalmente con Prestianni, che secondo la versione dei fatti offerta dal brasiliano gli avrebbe dato della ‘scimmia’. La partita è rimasta ferma per una decina di minuti e poi è ripresa, con l’arbitro francese Letexier che ha fatto scattare il protocollo relativo ad abusi e discriminazione ma che non ha potuto fare altro perché al momento dello scontro con Vinicius Prestianni si è portato la maglia davanti alla bocca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Vinicius-gol, provocazione e accuse: "Prestianni mi ha chiamato scimmia". Benfica-Real sospesa 8'Vinicius ha segnato un gol e ha poi rivolto una frase ritenuta provocatoria, accusando Prestianni di averlo chiamato

Squalifica Prestianni dopo il caso di razzismo verso Vinicius: la decisione ufficiale dell’UEFA in vista di Real Madrid BenficaL’UEFA ha squalificato Prestianni dopo il comportamento razzista nei confronti di Vinicius, provocando una reazione immediata nel mondo del calcio.

Prestianni dice di aver detto a Vinicius hermano e non mono, fratello e non scimmia: si somiglianoL'UEFA ha aperto un'inchiesta ufficiale sul caos di Benfica-Real Madrid, gara di Champions sospesa dall'arbitro dopo che Vinicius gli ha detto di aver ...

Vinicius-Prestianni, bufera per accuse di razzismo in Champions League(Adnkronos) - Un'accusa di razzismo scuote la Champions League. Vinicius, attaccante brasiliano del Real Madrid, denuncia di essere stato insultato dall'argentino Gianluca Prestianni durante il match ...

