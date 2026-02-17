Vinicius ha segnato un gol e ha poi rivolto una frase ritenuta provocatoria, accusando Prestianni di averlo chiamato

Un gol stupendo, un'esultanza provocatoria, le accuse di un insulto razzista e la sospensione della partita. Il tutto si è poi risolto nell'attivazione del protocollo antirazzismo e la sospensione della partita per circa otto minuti. È avvenuto durante Benfica-Real Madrid, dopo l'autentica prodezza di Vinicius. Il brasiliano, al 50', ha scoccato un imparabile destro all'incrocio. Per festeggiare, si è lasciato andare alla gioia davanti alla bandierina, nonché proprio sotto la curva dei tifosi avversari. Che ovviamente non hanno gradito, rispondendo con un incivile lancio di oggetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vinicius-gol, provocazione e accuse: "Prestianni mi ha chiamato scimmia". Benfica-Real sospesa 8'

