Vinicius-gol provocazione e accuse | Prestianni mi ha chiamato scimmia Benfica-Real sospesa 8'
Vinicius ha segnato un gol e ha poi rivolto una frase ritenuta provocatoria, accusando Prestianni di averlo chiamato
Un gol stupendo, un'esultanza provocatoria, le accuse di un insulto razzista e la sospensione della partita. Il tutto si è poi risolto nell'attivazione del protocollo antirazzismo e la sospensione della partita per circa otto minuti. È avvenuto durante Benfica-Real Madrid, dopo l'autentica prodezza di Vinicius. Il brasiliano, al 50', ha scoccato un imparabile destro all'incrocio. Per festeggiare, si è lasciato andare alla gioia davanti alla bandierina, nonché proprio sotto la curva dei tifosi avversari. Che ovviamente non hanno gradito, rispondendo con un incivile lancio di oggetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Trubin (portiere del Benfica) ha eguagliato i gol di Vinicius in questa Champions: il brasiliano non è più quello di primaLa partita tra Benfica e Real Madrid si è conclusa con una sorpresa.
Perché il Real Madrid ha difeso solo con cinque giocatori sul gol decisivo del BenficaI giocatori del Real Madrid hanno lasciato troppo spazio in difesa durante l’ultima azione contro il Benfica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Real Madrid vince al Mestalla, Vinicius esulta sui social e riaccende le tensioni; Il Barça è irritato per la presunta provocazione di Simeone rivolta a Lamine Yamal.
Champions: insulti razzisti a Vinicius, stop di 10 minuti in Benfica-Real(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Dopo il gol dell'1-0 di Vinicius in Benfica-Real, l'attaccante brasiliano ha riferito all'arbitro di aver ricevuto insulti razzisti da un giocatore avversario, indicando Presti ... tuttosport.com
Real Madrid in finale di Supercoppa, ma che polemica per la lite Simeone-ViniciusIl Real Madrid batte l'Atletico e vola in finale, dove affronterà il Barcellona. Fanno discutere le frasi di Simeone contro Vinicius: Florentino ti licenzierà ... sport.virgilio.it
BENFICA-REAL MADRID 5-3 LA NOTTE IN CUI L’EUROPA CAMBIÒ PADRONE (2 maggio 1962, Olympisch Stadion, Amsterdam, arbitro Horn) I playoff di Champions rimettono di fronte Real Madrid e Benfica, ma la loro partita storica resta quella del 2 maggi facebook
Benfica-Real, il raccattapalle rivive l'abbraccio con Mou dopo il gol di Trubin: «Ero sotto choc, me lo sono trovato davanti» x.com