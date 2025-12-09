Settimana di sole pieno in Friuli | alta pressione e temperature in rialzo

Una settimana di sole pieno e temperature in aumento caratterizzerà il Friuli Venezia Giulia, grazie a un sistema di alta pressione che garantirà condizioni di stabilità e cieli limpidi per quattro giorni consecutivi. La presenza di un anticiclone favorirà giornate soleggiate e temperature in progressivo rialzo, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto e relax.

Un anticiclone che blinda il bel tempo: quattro giorni di cielo limpido sul Friuli Venezia Giulia. Una fase stabile grazie a un campo di alta pressione che abbraccerà la regione per l’intera settimana. Da oggi a venerdì il copione rimarrà pressoché lo stesso: cieli sereni, temperature gradevoli e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Primo fine settimana lungo di apertura delle piste da sci. Tarvisano con il sole e con la gente. - facebook.com Vai su Facebook

Ci attende una settimana di sole ? ma con caratteristiche termiche anomale ? su tutte le nostre montagne. ? Ultime previsioni #meteo: ilmeteo.net/notizie/previs… Vai su X