Meteo sole e nebbia ma niente pioggia | le previsioni a Pisa

Il sole e la nebbia a Pisa derivano da un promontorio anticiclonico di origine sub tropicale che ha bloccato le piogge. Questa massa d’aria calda e stabile si estende sull’Italia, lasciando spazio a cieli sereni e temperature miti. Le previsioni indicano poche nuvole e assenza di pioggia, con le prime ore del mattino caratterizzate da foschie dense. La presenza di nebbia persistente si concentra nelle zone più basse della città, creando un’atmosfera tranquilla e silenziosa.

"Un robusto promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale ha esteso la sua influenza a tutta l'Italia allontanando definitivamente verso l'Europa orientale l'area perturbata. Attualmente siamo già attorno ai 1026hPa un valore piuttosto elevato che determina stabilità assoluta. Il risvolto della medaglia sono e saranno soprattutto nei prossimi giorni le nebbie sulle pianure e le nubi basse sui settori tirrenici, immancabili quando l'anticiclone si afferma nella stagione invernale. Il tempo più soleggiato e anche più mite lo avremo su colli e monti dove lo zero termico è atteso fin oltre i 3000m". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

