Meteo Roma e Lazio 24 febbraio 2026 | nuvole in aumento ma poche piogge

Il cielo sopra Roma e Lazio si è coperto a causa di un fronte atlantico in avvicinamento, portando un aumento delle nuvole. La giornata si presenta con un clima ancora freddo e poche piogge, principalmente nel pomeriggio. Le temperature restano basse, mentre il vento si intensifica leggermente. I residenti si preparano a un’altra giornata di cielo grigio, senza grandi rovesci previsti nel breve termine. La situazione si mantiene stabile nelle prossime ore.

Meteo Roma e Lazio, previsioni per martedì 24 febbraio 2026: nuvole in aumento e clima ancora invernale. ROMA – Cambia leggermente lo scenario atmosferico su Roma e sulla regione Lazio nella giornata di martedì 24 febbraio 2026. Dopo diversi giorni stabili, correnti più umide in arrivo dal Tirreno porteranno un aumento della nuvolosità, pur senza fenomeni diffusi. Il tempo resterà in gran parte asciutto, ma con cieli spesso velati o parzialmente coperti, soprattutto tra mattina e pomeriggio. Le temperature si manterranno invernali, con freddo nelle ore notturne e mattutine e valori più miti nelle ore centrali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Roma e Lazio 9 febbraio 2026: nubi in aumento ma senza pioggeQuesta mattina a Roma e nella regione Lazio il cielo si presenta coperto, con nubi che stanno aumentando.

Meteo Roma e Lazio 13 febbraio 2026: nubi in aumento e possibili pioggeVenerdì 13 febbraio 2026, il cielo si fa più grigio sulla regione.

