Questa mattina a Roma e nella regione Lazio il cielo si presenta coperto, con nubi che stanno aumentando. Tuttavia, non sono previste piogge durante la giornata. Le temperature restano basse, tipiche del periodo invernale, e il clima rimane stabile, anche se l’alta pressione si sta indebolendo e lascia spazio a velature e nuvole medio-alte. La situazione si mantiene tranquilla, senza cambiamenti drastici nel breve termine.

Previsioni meteo Roma e Lazio, lunedì 9 febbraio 2026. Nuvolosità in aumento ma senza piogge diffuse, clima invernale La giornata di lunedì 9 febbraio 2026 vedrà un lieve cambiamento sul quadro atmosferico della Lazio: l'alta pressione inizierà gradualmente ad indebolirsi favorendo il passaggio di velature e nubi medio-alte. Il tempo resterà comunque in prevalenza asciutto, con precipitazioni poco probabili. Temperature in leggero calo nei valori massimi, mentre il freddo mattutino continuerà a farsi sentire nelle zone interne. Meteo Roma. A Roma il cielo sarà parzialmente nuvoloso con schiarite nelle ore centrali della giornata.

© Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio 9 febbraio 2026: nubi in aumento ma senza piogge

