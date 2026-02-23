Meteo le previsioni in Campania per lunedì 23 febbraio 2026

Il cielo in Campania si schiarisce grazie a un fronte di alta pressione che si sposta da nord. A Avellino, le nuvole restano rarefatte al mattino, ma nel pomeriggio si addensano leggermente. Le temperature restano stabili e non sono attese precipitazioni significative. La giornata si presenta tranquilla, con poche variazioni nelle condizioni del tempo e un cielo che si mantiene prevalentemente sereno. Le condizioni meteo invitano a programmare attività all’aperto senza preoccupazioni.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2907m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2904m.

Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 2 febbraio 2026Le previsioni meteo in Campania per lunedì 2 febbraio 2026 indicano cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 9 febbraio 2026Le previsioni meteo in Campania segnalano cielo molto nuvoloso questa mattina, soprattutto ad Avellino, con deboli piogge sparse.

