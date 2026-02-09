Meteo le previsioni in Campania per lunedì 9 febbraio 2026

Le previsioni meteo in Campania segnalano cielo molto nuvoloso questa mattina, soprattutto ad Avellino, con deboli piogge sparse. La giornata si prospetta grigia e umida, con temperature che resteranno basse. Non sono previste grandi variazioni nel corso della giornata, quindi chi deve uscire dovrebbe prepararsi a condizioni di pioggia leggera.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1692m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

