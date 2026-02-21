Primo assaggio primaverile | dove si toccheranno i 20°C

L’Italia sta vivendo un primo assaggio di primavera, con temperature che raggiungono i 20°C in alcune zone. Questa situazione deriva dall’arrivo di un anticiclone che si fa sentire dopo settimane di maltempo e piogge intense. Le zone più colpite sono le regioni settentrionali, dove il sole inizia a farsi strada tra nuvole e pioggia. La presenza di questa massa d’aria calda cambia il clima di questi giorni, portando giornate più soleggiate.

Dopo una lunga latitanza, sull’Italia si rivede un deciso e forte anticiclone che metterà fine, per un po’, alle lunghe e alternate fasi di maltempo che ci hanno accompagnato da settimane con il flusso atlantico mai così attivo negli ultimi anni. Temperature in aumento. Ci troviamo ancora in pieno inverno, è vero, ma il mese di marzo è alle porte e le giornate si stanno progressivamente allungando. L’Anticiclone delle Azzorre, oltre a riportare su tutta Italia cieli sereni per almeno i prossimi sette giorni, provocherà un aumento termico soprattutto diurno con valori che supereranno le medie previste in questo periodo dell’anno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

