Meteo Mario Giuliacci | scenario da incubo dove si arriverà a -20 gradi
Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, gennaio 2026 potrebbe presentare un clima molto rigido in Italia, con temperature che potrebbero scendere fino a -20°C in alcune zone. Le tendenze dei modelli previsionali indicano un mese invernale tipico, caratterizzato da freddo intenso e nevicate diffuse. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi adeguatamente alle condizioni meteorologiche previste.
Secondo le tendenze dei modelli previsionali, gennaio 2026 si annuncia come un mese tipicamente invernale in Italia, con freddo e neve che non mancheranno complessivamente. Come ricorda meteogiuliacci, la prima decade vedrà irruzioni ripetute di correnti artiche gelide, portando temperature pungenti soprattutto al Nord e sul versante adriatico. Qui possibili nevicate a quote basse o pianura, in particolare al Nordest (Veneto, Friuli, Emilia-Romagna) e regioni centrali adriatiche, con episodi significativi intorno all'Epifania (6 gennaio), dove un ciclone potrebbe causare neve abbondante anche in pianura al Nord. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
