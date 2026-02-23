Meteo anomalie fino a 10 gradi | cosa sta per accadere

Il calo improvviso delle temperature di fino a 10 gradi è causato da un’onda di freddo che si sta spostando sulla penisola. Questa massa d’aria fredda ha portato piogge abbondanti e condizioni instabili, influenzando il normale andamento del tempo. Le previsioni indicano un miglioramento nelle prossime ore grazie a un anticiclone che si sta avvicinando. La situazione meteorologica rimane incerta e continuerà a cambiare nelle prossime giornate.

"Primavera anticipata"? Forse, ma sicuramente non per tutti. Dopo un weekend piovoso e perturbato, sul fronte meteo ci si aspetta un miglioramento sensibile nei prossimi giorni grazie all’ anticiclone. Secondo gli esperti di MeteoGiuliacci, il sito fondato dal meteorologo Mario Giuliacci, dalla giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, perlomeno fino al prossimo giovedì è lecito attendersi "stabilità, cieli soleggiati e temperature piacevoli. Si tratterà - si legge - di una sorta di stasi meteorologica quindi con l’assenza della ventilazione assisteremo alla formazione di nebbia e nubi basse specialmente sulla Pianura Padana e sui litorali della Liguria". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

