Notte polare in Irpinia temperature fino a -10 gradi

La notte in Irpinia si è caratterizzata da temperature molto basse, con valori fino a -10°C registrati dall’Osservatorio di Montevergine. La notte polare ha portato condizioni di freddo intenso, evidenziando un episodio di particolare rigidità climatica nella regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata una notte particolarmente rigida quella appena trascorsa sull’Irpinia, con valori termici di assoluto rilievo registrati all’ Osservatorio di Montevergine. Il termometro è sceso fino a -7.3°C presso la stazione, mentre in quota è stata sfiorata la soglia dei -10°C, con una temperatura minima di -9.9°C rilevata a 1507 metri sul livello del mare. Come previsto, il territorio è interessato da correnti molto fredde di origine polare, responsabili dell’ulteriore calo delle temperature, soprattutto nelle ore notturne. Tuttavia, il freddo più intenso tenderà gradualmente ad attenuarsi nei prossimi giorni: già da domani le correnti settentrionali lasceranno spazio a venti dai quadranti occidentali, favorendo un progressivo rialzo termico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

