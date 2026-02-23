Metalmeccanici Abruzzo | 205 euro in più e tutele voto record al 98%

Il rinnovo del contratto metalmeccanici in Abruzzo ha ottenuto un voto record del 98%, con 205 euro in più per i lavoratori e nuove tutele. La decisione deriva dalla richiesta di migliorare le condizioni salariali e di sicurezza nel settore. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato l’importanza di garantire stabilità e diritti ai dipendenti. La firma dell’accordo permette di rafforzare il settore e rispondere alle esigenze dei lavoratori.

Voto record in Abruzzo per il rinnovo del contratto nazionale metalmeccanici: fino a 205 euro in più e maggiori tutele. In Abruzzo, i metalmeccanici hanno approvato con un voto record il rinnovo del contratto nazionale, che prevede un aumento salariale fino a 205 euro e maggiori tutele. L’accordo, raggiunto dopo 17 mesi di trattative e 40 ore di sciopero, è stato accolto con entusiasmo dai sindacati Fim, Fiom e Uilm, che lo definiscono un passo fondamentale per i diritti dei lavoratori. La partecipazione al voto ha registrato un aumento del 29% rispetto alla consultazione precedente, con percentuali di consenso che hanno superato il 93% in aziende come Honda e Denso, il 98% alla Isringhausen e il 97% alla Glm di Teramo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Voto record in Abruzzo per il rinnovo del contratto nazionale metalmeccanici: fino a 205 euro in più e maggiori tutele

Contratto metalmeccanici, in Abruzzo voto record per il rinnovo: aumenti fino a 205 euro e nuove tutele

