Voto record in Abruzzo per il rinnovo del contratto nazionale metalmeccanici | fino a 205 euro in più e maggiori tutele

Il voto record in Abruzzo sul rinnovo del contratto metalmeccanici deriva dall’ampio sostegno dei lavoratori. La firma prevede aumenti fino a 205 euro e nuove tutele per i dipendenti. La mobilitazione ha coinvolto diverse aziende della regione, che hanno manifestato favore per le condizioni migliorative. La decisione ha generato entusiasmo tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori. La trattativa si è conclusa con un risultato che cambia significativamente le prospettive del settore.

Accordo trovato dopo 17 mesi dalla scadenza e 40 ore di sciopero. La soddisfazione Fiom: "Premiata la lotta dei lavoratori" Approvato con uno straordinario consenso in Abruzzo il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dei metalmeccanici. Per Fim, Fiom e Uilm che lo hanno sottoscritto con Federmeccanica Assital il “sì” all’ipotesi di accordo, non è stato soltanto un passaggio formale, ma l’approdo concreto di una vertenza lunga diciassette mesi, attraversata da 40 ore di sciopero e da una mobilitazione che ha rimesso al centro salario, diritti e partecipazione. Il risultato è chiaro e tangibile: un aumento salariale a regime di 205 euro al quinto livello, il rafforzamento delle tutele contro la precarietà, più strumenti su salute e sicurezza, nuove e più avanzate norme sulle politiche di genere e sulla conciliazione vita lavoro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In Abruzzo, molti lavoratori dei metalmeccanici hanno partecipato alle votazioni per il rinnovo del contratto collettivo, approvando in massa l'accordo del 22 novembre 2025.

Si avvicina il rinnovo del contratto per circa 2000 metalmeccanici nel Biellese con aumenti fino a 205 euro e nuove tutele.

