Met Gala 2026 svelati i co-host | il grande ritorno di Beyoncé

Vanityfair.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, la Met Gala si prepara a una serata imperdibile con un cast di co-host eccezionali. Beyoncé tornerà a presenziare dopo quasi dieci anni, affiancata da Anna Wintour, Nicole Kidman e Venus Williams, promettendo un evento all'insegna di stile, glamour e grandi emozioni.

Insieme ad Anna Wintour, il prossimo anno, in qualità di co-host ci saranno Nicole Kidman, Venus Williams e Queen B, che dopo quasi dieci anni tornerà a presenziare alla serata più scintillante di New York. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

met gala 2026 svelati i co host il grande ritorno di beyonc233

© Vanityfair.it - Met Gala 2026, svelati i co-host: il grande ritorno di Beyoncé

met gala 2026 svelatiMet Gala 2026, svelati i co-host: il grande ritorno di Beyoncé - host ci saranno Nicole Kidman, Venus Williams e Queen B, che dopo quasi dieci anni tornerà a presenziare alla serata più scintillante di New ... Da vanityfair.it

Met Gala 2026: nuovi dettagli anticipano un’edizione memorabile - Tutti i dettagli sul Met Gala 2026 e perché sarà senza precedenti. Riporta iodonna.it