Met Gala 2026 | 400 capolavori per un viaggio di 5.000 anni tra moda

Il Met Gala 2026 si concentra su 400 capolavori, creando un percorso che attraversa 5.000 anni di storia della moda. La causa di questa esposizione è l’intento di unire arte e stile in un evento unico nel suo genere. Le creazioni, provenienti da diverse epoche e culture, saranno esposte in modo da coinvolgere il pubblico in un viaggio visivo e culturale. Le opere più sorprendenti includono abiti antichi e design contemporanei, pronti a stupire i visitatori.

Il Met Gala 2026 si prepara a essere un evento epocale, con un dress code che sfida i confini tra moda e arte. Fashion is Art è il tema scelto per l'edizione di quest'anno, in programma il 4 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York. La mostra Costume Art, che aprirà le sue porte nello stesso giorno, esplorerà la centralità del corpo vestito attraverso la storia, con quasi 400 oggetti che abbinano abiti storici a opere d'arte, spaziando su 5.000 anni di storia. Questo evento, che si terrà nelle nuove Condé M. Nast Galleries, promette di essere un viaggio affascinante attraverso le rappresentazioni e le interpretazioni della forma umana nell'arte.