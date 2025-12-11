Met Gala 2026 Beyoncé torna dopo 10 anni | avrà un ruolo d’onore con Nicole Kidman

Il Met Gala 2026 si preannuncia come un evento imperdibile, segnato dal ritorno di Beyoncé dopo dieci anni e dalla presenza di Nicole Kidman in un ruolo d’onore. I preparativi sono in corso per uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della moda e dell’arte, che apre la stagione delle mostre primaverili al Metropolitan Museum of Art di New York.

Iniziano i preparativi per il Met Gala 2026, il grande evento benefico che anticipa l’apertura della tradizionale mostra primaverile del Costume Insitute al Metropolitan Museum of Art di New York. Il tema dell’esibizione è già stato annunciato: il titolo è Costume Art, per analizzare il rapporto tra la moda e il corpo umano. La madrina Anna Wintour ha già anche scelto le celebrità che avranno l’onore di aiutarla ad organizzare il grande evento. Co-host del Met Gala saranno Nicole Kidman, Beyoncé (che torna al Gala dopo 10 anni) e Venus Williams, per la prima volta nel ruolo. Mentre Anthony Vaccarello e Zoë Kravitz co-presiederanno il comitato per gli ospiti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Met Gala 2026, Beyoncé torna dopo 10 anni: avrà un ruolo d’onore con Nicole Kidman

Previsto per il prossimo 4 maggio, il Met Gala 2026 vedrà Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams affiancare Anna Wintour nel fare gli onori di casa Vai su X

Met Gala 2026, Beyoncé torna dopo 10 anni: avrà un ruolo d’onore con Nicole Kidman - Dopo un decennio d’assenza, Beyoncé torna al Met Gala e, dell’edizione 2026, sarà co- Come scrive dilei.it

Met Gala 2026, svelati i co-host: il grande ritorno di Beyoncé - host ci saranno Nicole Kidman, Venus Williams e Queen B, che dopo quasi dieci anni tornerà a presenziare alla serata più scintillante di New ... vanityfair.it scrive