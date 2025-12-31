Inclusione e lavoro il Comune lancia il bando per co-gestire il progetto Colapesce
Il Comune di Messina ha avviato il procedimento per la co-gestione del progetto
Il Comune di Messina, nell'ambito del finanziamento del PN Metro Plus (OP4), intende avviare l'iter amministrativo per la co-gestione del progetto "Colapesce – dall'esclusione sociale alle imprese sociali", attraverso la pubblicazione dell'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse. Con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
