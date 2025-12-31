Inclusione e lavoro il Comune lancia il bando per co-gestire il progetto Colapesce

Il Comune di Messina ha avviato il procedimento per la co-gestione del progetto

Lavoro e inclusione. Verde, centro e caditoie. I rifugiati in prima linea - Loro Piceno lancia "Volunteers for the green’s care", un progetto di inclusione, formazione e cura del territorio. ilrestodelcarlino.it

Reggio Calabria: oltre 6 milioni di euro per giovani inoccupati e imprese - Due Avvisi pubblici per l’occupazione inclusiva, con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 6,1 milioni di euro (a valere sul PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021- strettoweb.com

LAVORO | Prorogati i tirocini di inclusione sociale in Calabria per altri sei mesi. Stanziati 10,5 milioni dalla Regione. - facebook.com facebook

Costa Sorriso, dieci anni di inclusione e lavoro: il progetto cresce tra Cassano e Luino x.com

