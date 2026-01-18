Umbria al via il progetto Verde inclusivo | al centro lavoro sostenibilità e valore sociale

Al via in Umbria un progetto riservato a giovani che hanno vissuto situazioni di fragilità sociale. Con l'iniziativa "Verde inclusivo" la Regione vuole favorire l'autonomia e l'inclusione di giovani vulnerabili, attraverso un percorso formativo certificato nel settore della manutenzione del verde.

