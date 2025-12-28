Ortona celebra il Premio 28 Dicembre | memoria riconoscimenti e uno sguardo al futuro

Il Premio “28 Dicembre” si è svolto oggi al Teatro F.P. Tosti di Ortona, rappresentando un momento importante nel calendario civico locale. L’evento, giunto alla sua edizione 2025, ha riunito cittadini e istituzioni per ricordare episodi significativi e riflettere sul futuro della comunità. Un’occasione di memoria, riconoscimento e dialogo che rafforza il senso di identità e coesione nella città.

Si è svolta oggi, 28 dicembre, al Teatro F.P. Tosti, la cerimonia del Premio "28 Dicembre 2025", uno degli appuntamenti più sentiti del calendario civile ortonese. Un momento che intreccia memoria storica e riconoscimento dell'eccellenza, ricordando il giorno del 1943 in cui si concluse una delle.

Il Premio 28 dicembre, un riconoscimento che racconta Ortona attraverso le storie di chi ne ha portato il nome fuori dai confini - i tre premi assegnati a Tony Pietropiccolo, Tommaso Coletti e Angela Arnone. chietitoday.it

'Premio 28 Dicembre': Ortona celebra memoria e impegno civile. Leggi qui https://www.ortonanotizie.net/notizie/appuntamenti/15984/premio-28-dicembre-ortona-celebra-memoria-e-impegno-civile facebook

Torna il Premio 28 dicembre, con cui Ortona celebra memoria e impegno civile: tutti gli appuntamenti x.com

