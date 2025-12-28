Ortona celebra il Premio 28 Dicembre | memoria riconoscimenti e uno sguardo al futuro

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio “28 Dicembre” si è svolto oggi al Teatro F.P. Tosti di Ortona, rappresentando un momento importante nel calendario civico locale. L’evento, giunto alla sua edizione 2025, ha riunito cittadini e istituzioni per ricordare episodi significativi e riflettere sul futuro della comunità. Un’occasione di memoria, riconoscimento e dialogo che rafforza il senso di identità e coesione nella città.

Si è svolta oggi, 28 dicembre, al Teatro F.P. Tosti, la cerimonia del Premio “28 Dicembre 2025”, uno degli appuntamenti più sentiti del calendario civile ortonese. Un momento che intreccia memoria storica e riconoscimento dell’eccellenza, ricordando il giorno del 1943 in cui si concluse una delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

ortona celebra il premio 28 dicembre memoria riconoscimenti e uno sguardo al futuro

© Chietitoday.it - Ortona celebra il Premio 28 Dicembre: memoria, riconoscimenti e uno sguardo al futuro

Leggi anche: Torna il Premio 28 dicembre, con cui Ortona celebra memoria e impegno civile: tutti gli appuntamenti

Leggi anche: Il Premio 28 dicembre, un riconoscimento che racconta Ortona attraverso le storie di chi ne ha portato il nome fuori dai confini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Torna il Premio 28 dicembre, con cui Ortona celebra memoria e impegno civile: tutti gli appuntamenti; Ortona celebra la Liberazione con il Premio 28 Dicembre; Ortona celebra il 28 dicembre tra memoria, premi e nuove polemiche; Torna il Premio 28 dicembre, con cui Ortona celebra memoria e impegno civile: tutti gli appuntamenti.

ortona celebra premio 28Premio 28 Dicembre 2025: Ortona celebra eccellenze e impegno civico - Riconoscimenti a Tony Pietropiccolo, Tommaso Coletti, Angela Arnone e premi alla memoria e ai cittadini distintisi nel 2025 ... abruzzonews.eu

Il Premio 28 dicembre, un riconoscimento che racconta Ortona attraverso le storie di chi ne ha portato il nome fuori dai confini - i tre premi assegnati a Tony Pietropiccolo, Tommaso Coletti e Angela Arnone. chietitoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.