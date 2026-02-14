Messina colpita da maltempo estremo | Vigili del Fuoco in soccorso continuo tra venti a 158 km h e oltre 210 interventi

A Messina, il maltempo ha causato numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, che sono rimasti al lavoro senza sosta. La forte raffica di vento, raggiungendo i 158 kmh, ha provocato crolli e allagamenti in tutta la città. In più di duecento occasioni, gli uomini in divisa sono intervenuti per aiutare cittadini in difficoltà a causa delle condizioni estreme.

Messina e l'intera provincia siciliana sono state colpite da una violenta ondata di maltempo che ha mobilitato incessantemente i Vigili del Fuoco. Nelle ultime 24 ore, le squadre hanno gestito circa 198 interventi, con una lista di richieste di soccorso ancora aperta che supera le 210 unità. La situazione, aggravata da venti che hanno raggiunto i 158 chilometri orari nello Stretto, ha causato danni significativi a infrastrutture e abitazioni, richiedendo un impegno straordinario da parte delle forze di soccorso.

Questa mattina a Messina il vento ha fatto danni.

