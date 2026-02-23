Ucciso El Mencho il ricercato numero 1 fra i narcos Messico nel caos | rivolte e morti Gli Usa ai suoi cittadini | State al riparo

El Mencho, il leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante un'operazione delle forze di sicurezza messicane. La sua morte ha scatenato rivolte e scontri tra i gruppi criminali, causando almeno 26 vittime finora. Le autorità messicane cercano di contenere il caos, mentre gli Stati Uniti avvertono i cittadini di rimanere vigili e adottare misure di sicurezza. La situazione nel paese rimane molto tesa e imprevedibile.

Roma, 23 febbraio 2026 – Sono almeno 26 al momento i decessi confermati dalle autorità in seguito alle violenze esplose in Messico per l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes ' El Mencho ’, il capo del cartello di Jalisco. Tra le vittime civili figurano una donna al terzo mese di gravidanza e 17 agenti delle forze dell'ordine: quindici membri della Guardia Nazionale, un agente della Procura e una guardia carceraria. Sul fronte criminale si registrano otto decessi. Le forze dell'ordine hanno inoltre arrestato 27 persone: undici per gli episodi di violenza e 14 per i saccheggi ai danni di attività commerciali e istituti di credito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Messico, ucciso il boss della droga El Mencho | Farnesina: Evitare spostamenti non essenzialiL'esercito del Messico ha ucciso il boss della droga El Mencho. Esultano gli Stati Uniti, che avevano posto una taglia da 15 milioni di dollari sul boss. tgcom24.mediaset.it

#MEXICO L'esercito ha ucciso il boss dei Narcos, Nemesio Oseguera Cervantes, meglio conosciuto come “El Mencho”, nel corso di una vasta operazione militare nello Stato di #Jalisco. Subito è scoppiata la violenza nelle strade: scontri, incendi e blocchi x.com

Ucciso il boss "El Mencho", Messico nel caos: scontri tra narcos ed esercito, assaltato l'aeroporto di Guadalajara | VIDEO - facebook.com facebook