Una serie di sparatorie e attentati ha sconvolto la regione di Guadalajara, in Messico, a causa di una lotta tra narcotrafficanti. Durante le violenze, sono stati segnalati esplosioni e fuoco incandescente in diverse zone. Le autorità hanno confermato che alcune operazioni di polizia sono state ostacolate dai gruppi armati. La popolazione si rifugia nelle case, mentre le strade restano deserte. La situazione rimane molto tesa e in evoluzione.

La terra del sole e delle spiagge è nella morsa del fuoco e della paura. Nella notte, la regione messicana di Guadalajara non ha dormito. La conferma dell’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho”, leader del Cartello Nueva Generación, dominante nella regione di Jalisco, ha scatenato una reazione violenta e capillare. Per il governo messicano è un colpo simbolico: è stato sconfitto un re del crimine la cui ombra si allungava su traffico di droga, estorsioni, attentati contro forze dell’ordine e civili. Ma la sua morte, anziché portare sollievo, ha innescato il caos. Le prime immagini sono arrivate via social: fiamme sulle arterie principali, camion a fuoco di traverso sulle carreggiate, autobus trasformati in barricate, colonne di fumo visibili a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Ucciso dall'esercito El Mencho, il capo dei narcos di Jalisco. Caos in MessicoIl capo del Cartello Jalisco Nueva Generación è stato eliminato durante un'operazione militare, causata dall’intensificarsi degli scontri tra forze di sicurezza e gruppi armati.

Messico, ucciso El Mencho, il leader più temuto dei narcos: caos e violenze nel Paese. Il ruolo degli UsaEl Mencho, il capo del cartello Jalisco Nueva Generación, è stato eliminato durante un’operazione militare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Messico nel caos. Rivolta dei narcos, attentati e spari in aeroporto. Ucciso il boss El Mencho; Messico: l'esercito uccide il boss dei Narcos, Paese nel caos; Messico, la Farnesina: Evitare spostamenti non essenziali. Caos dopo l'uccisione del numero 1 dei narcos; Messico nel caos, almeno 26 morti negli scontri narcos-esercito dopo l'uccisione del super boss El Mencho.

Messico nel caos: rivolta dei narcos, spari in aeroporto. Ucciso il boss El MenchoLa terra del sole e delle spiagge è nella morsa del fuoco e della paura. Nella notte, la regione messicana di Guadalajara non ha dormito. La conferma dell’uccisione di ... ilmessaggero.it

Messico nel caos, almeno 26 morti negli scontri narcos-esercito dopo l'uccisione del super boss El Mencholl Messico sprofonda nel caos e nella violenza dopo l'operazione che ha portato all'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, il capo del cartello di Jalisco. ilgazzettino.it

Messico nel caos dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera, soprannominato “El Mencho”, potente leader del cartello della droga messicano Jalisco Nueva Generación (Cjng). Era il ricercato n. 1 fra i narcos. L’uomo è stato ucciso oggi dai militari dell’esercito. E - facebook.com facebook

Messico nel caos dopo l'uccisione di El Mencho. Sparatorie e incendi, saccheggi e almeno 26 morti x.com