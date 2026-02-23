Messico nel caos per la morte di El Mencho | 26 morti Soddisfazione Usa Allerta della Farnesina

Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come 'El Mencho', è stato ucciso durante un’operazione delle forze di sicurezza. La sua morte ha scatenato scontri armati e provocato 26 vittime tra civili e militari. Gli scontri si sono intensificati in diverse zone del Messico, creando un clima di tensione. Le autorità locali cercano di contenere la violenza, mentre le forze di sicurezza rafforzano i controlli nelle aree più colpite. La situazione resta molto instabile.

Il Messico sprofonda nel caos e nella violenza dopo l'operazione che ha portato all'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes 'El Menchò, il capo del cartello di Jalisco. Al momento le autorità hanno certificato la morte di 26 persone, tra cui una donna incinta e 17 agenti delle forze dell'ordine. Molte compagnie aeree hanno sospeso i voli verso il Messico, mentre la Farnesina sta seguendo gli sviluppi invitando gli italiani sul posto a limitare gli spostamenti. Sospese anche alcune partite di calcio. E anche Washington esulta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Messico nel caos dopo la morte di El Mencho, il Paese sprofonda nella violenza: 26 morti. Farnesina invita gli italiani a non uscire di casaEl Mencho, leader del Cartello Jalisco Nueva Generación, è stato ucciso in un'operazione delle forze dell'ordine.

Messico nel caos dopo la morte di "el Mencho": almeno 26 mortiNemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, è stato ucciso in un’operazione delle forze dell’ordine, provocando un’ondata di scontri armati nel Messico occidentale.

Messico: l'esercito uccide il boss dei Narcos, Paese nel caosL'uccisione del leader narcos ha scatenato infatti un'ondata di caos ancora in corso in vari Stati del Paese, tanto che diverse compagnie aree americane, incluse United e Delta, stanno cancellando i ... ansa.it

Messico nel caos: rivolta dei narcos, spari in aeroporto. Ucciso il boss El MenchoLa terra del sole e delle spiagge è nella morsa del fuoco e della paura. Nella notte, la regione messicana di Guadalajara non ha dormito. La conferma dell’uccisione di ... ilmessaggero.it

