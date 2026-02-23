Messico nel caos dopo la morte di el Mencho | almeno 26 morti

Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, è stato ucciso in un’operazione delle forze dell’ordine, provocando un’ondata di scontri armati nel Messico occidentale. La notizia ha scatenato violenti scontri tra gruppi criminali, che hanno causato almeno 26 morti e diverse distruzioni. Le autorità cercano di contenere il caos mentre le strade della regione restano sotto assedio. La situazione rimane molto tesa e imprevedibile.