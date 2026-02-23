Messico nel caos dopo la morte di el Mencho | almeno 26 morti
Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, è stato ucciso in un’operazione delle forze dell’ordine, provocando un’ondata di scontri armati nel Messico occidentale. La notizia ha scatenato violenti scontri tra gruppi criminali, che hanno causato almeno 26 morti e diverse distruzioni. Le autorità cercano di contenere il caos mentre le strade della regione restano sotto assedio. La situazione rimane molto tesa e imprevedibile.
Il Messico si risveglia in una nuova ondata di violenza dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho”, leader del Cartello Jalisco Nueva Generación. Scontri armati, posti di blocco, scuole chiuse e partite sospese segnano la giornata. Il bilancio provvisorio è di almeno 26 morti, tra cui 17 agenti delle forze dell’ordine. La presidente Claudia Sheinbaum invita alla calma, mentre gli Stati Uniti esprimono sostegno alle autorità messicane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
