Messico in fiamme | 26 morti dopo l’eliminazione di El Mencho

Messico in fiamme dopo l’uccisione del boss El Mencho: 26 morti in scontri tra forze dell’ordine e narcotrafficanti L’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, capo del Cartello Jalisco Nueva Generación, ha scatenato una violenta reazione in Messico. Almeno 26 persone sono morte negli scontri che hanno seguito l’operazione militare nello Stato di Jalisco. Tra le vittime ci sono 17 agenti delle forze dell’ordine e una donna incinta. L’operazione, condotta con il supporto degli Stati Uniti, ha portato alla morte di El Mencho e di altri membri del cartello. Le violenze hanno colpito diversi Stati, con incendi, blocchi stradali e saccheggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

