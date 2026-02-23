Messico nel caos chi era Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho | Controllava tutto era come un dittatore

Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, è stato eliminato dall’Esercito messicano a causa della sua influenza sul crimine organizzato. La sua morte ridimensiona il potere del cartello e mette in crisi le attività illegali nella regione. El Mencho gestiva il traffico di droga e aveva un controllo capillare sui territori. La sua figura rappresentava un punto di riferimento per molte operazioni criminali. La notizia cambia gli equilibri tra le forze di sicurezza e le organizzazioni illecite.

L'Esercito messicano ha ucciso il più potente leader del cartello del Paese nonché uno dei latitanti più ricercati degli Stati Uniti. Si tratta del boss del cartello di Jalisco New Generation (Cjng), Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, morto durante un tentativo di cattura. Parliamo del colpo più importante contro i cartelli dalla cattura del capo del cartello di Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán, avvenuta dieci anni fa. Gli uomini armati del cartello hanno risposto all'uccisione di El Mencho con violenza in tutto il Messico, lasciando auto incendiate a bloccare le strade in quasi una dozzina di Stati messicani.

Nemesio "El Mencho" Oseguera è stato ucciso durante un'operazione dell'esercito messicano, motivata dalla sua attività criminale. Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua cattura.

