Messico in fiamme dopo la morte di El Mencho | 26 vittime

L’uccisione di El Mencho ha scatenato una violenta reazione nel Messico, provocando almeno 26 vittime tra civili e forze dell’ordine. La rappresaglia si è diffusa rapidamente, con scontri armati in diverse regioni del paese. Le autorità cercano di contenere l’ondata di violenza che sta investendo città e campagne, mentre le gang si confrontano in una spirale di vendette e atti criminali. La situazione rimane molto tesa e ancora in evoluzione.