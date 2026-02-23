Messico in fiamme dopo la morte di El Mencho | 26 vittime

L’uccisione di El Mencho ha scatenato una violenta reazione nel Messico, provocando almeno 26 vittime tra civili e forze dell’ordine. La rappresaglia si è diffusa rapidamente, con scontri armati in diverse regioni del paese. Le autorità cercano di contenere l’ondata di violenza che sta investendo città e campagne, mentre le gang si confrontano in una spirale di vendette e atti criminali. La situazione rimane molto tesa e ancora in evoluzione.
L’uccisione del leader del Cartello Jalisco scatena una rappresaglia senza precedenti in tutto il Paese Il Messico sta vivendo ore. Il Messico sta vivendo ore drammatiche che ricordano i momenti più bui di una guerra civile dopo la conferma della morte di Nemesio Oseguera Cervantes. Il potentissimo leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione, meglio conosciuto come “El Mencho”, è caduto durante un’operazione militare chirurgica avvenuta domenica scorsa nella cittadina di Tapalpa. Sebbene il governo sia riuscito a eliminare l’uomo più ricercato dalla DEA, la reazione dei suoi fedelissimi ha trasformato intere regioni in un campo di battaglia urbano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

