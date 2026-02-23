Messico in fiamme dopo la morte di El Mencho | 26 vittime
L’uccisione di El Mencho ha scatenato una violenta reazione nel Messico, provocando almeno 26 vittime tra civili e forze dell’ordine. La rappresaglia si è diffusa rapidamente, con scontri armati in diverse regioni del paese. Le autorità cercano di contenere l’ondata di violenza che sta investendo città e campagne, mentre le gang si confrontano in una spirale di vendette e atti criminali. La situazione rimane molto tesa e ancora in evoluzione.
L’uccisione del leader del Cartello Jalisco scatena una rappresaglia senza precedenti in tutto il Paese Il Messico sta vivendo ore. Il Messico sta vivendo ore drammatiche che ricordano i momenti più bui di una guerra civile dopo la conferma della morte di Nemesio Oseguera Cervantes. Il potentissimo leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione, meglio conosciuto come “El Mencho”, è caduto durante un’operazione militare chirurgica avvenuta domenica scorsa nella cittadina di Tapalpa. Sebbene il governo sia riuscito a eliminare l’uomo più ricercato dalla DEA, la reazione dei suoi fedelissimi ha trasformato intere regioni in un campo di battaglia urbano. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Messico in fiamme: 26 morti dopo l’eliminazione di El MenchoEl Mencho, leader del Cartello Jalisco, è stato eliminato, scatenando violenti scontri armati.
Messico nel caos dopo la morte di "el Mencho": almeno 26 mortiNemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, è stato ucciso in un’operazione delle forze dell’ordine, provocando un’ondata di scontri armati nel Messico occidentale.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Messico nel caos dopo l'uccisione del Mencho, il signore della droga di Jalisco; Freddato El Mencho, il boss più ricercato. Messico in fiamme: scontri narcos-esercito; Messico in fiamme dopo la morte di El Mencho: il caos che nessuno voleva vedere esplodere così violento; Messico a ferro e fuoco dopo la caduta di El Mencho: il bilancio si aggrava, il Paese fa i conti con il dopo-boss dei narcos.
Caos in Messico dopo l’uccisione del boss dei Narcos El Mencho: almeno 26 mortiIn risposta all’operazione militare in venti stati messicani è stata scatenata un'ondata di violenza con oltre 250 posti di blocco illegali. Decine di compagnie aeree hanno cancellato i voli, la Farne ... editorialedomani.it
Messico, ucciso il boss El Mencho durante un’operazione contro i narcos: scoppia la guerriglia, 26 vittime e aeroporti chiusiEl Mencho ucciso dall’esercito in Jalisco. Guerriglia, incendi e almeno 26 morti dopo il blitz contro il capo del Cjng. lanotiziagiornale.it
Messico, ucciso il boss 'El Mencho'. Narcos attaccano aeroporto - facebook.com facebook
. @paolomieli: "In Messico l'uccisione del più grande narcotrafficante del mondo El Mencho "Il grezzo". Era un capo all'altezza di Escobar, El Chapo Guzman. Messico messo a fuoco, anche la presidente si è rifugiata su una nave militare, si è scatenato un ass x.com