Sparatoria in un campo da calcio in Messico | ci sono almeno undici morti

Una sparatoria avvenuta domenica pomeriggio in un campo da calcio a Loma de Flores, Salamanca, Messico, ha provocato almeno undici vittime. L’incidente si è verificato nella parte settentrionale della città, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nella regione. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause e le responsabilità di questo grave episodio.

Una sparatoria in un campo da calcio nella comunità di Loma de Flores, avvenuta domenica pomeriggio nella parte settentrionale di Salamanca, in Messico, ha causato almeno undici morti. Nell’attacco, come riportano i media locali, sono rimaste ferite anche dodici persone, in modo più o meno grave. Il governo ha confermato che dieci vittime sono decedute sul posto, mentre un’altra è morta in ospedale. A seguito dell’episodio, le autorità hanno dato il via a una vasta operazione di ricerca per individuare i responsabili. “L’amministrazione comunale di Salamanca condanna fermamente gli eventi accaduti negli ultimi giorni nel comune e nello Stato, incluso l’attacco avvenuto domenica pomeriggio nella comunità di Loma de Flores, dove la gente si era radunata presso un campo da calcio”, si legge in un comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Spari sul campo da calcio in Messico a Loma de Flores dopo la partita, almeno 11 morti: ferito un bambino

