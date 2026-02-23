Mercoledì 3 Winona Ryder entra nel cast | È perfetta per questo mondo

Nuova reunion per l'attrice e Tim Burton che dopo aver lavorato in precedenza in Edward Mani di forbice e nei due film su Beetlejuice incroceranno di nuovo il loro cammino nella serie Netflix Winona Ryder farà parte della terza stagione di Mercoledì in qualità di guest star, secondo quanto riportato da Variety. Questo vuol dire che andrà in scena una nuova reunion tra l'attrice e il regista Tim Burton dopo le precedenti collaborazioni in Beetlejuice, Edward Mani di forbice e Beetlejuice Beetlejuice. Proprio in quest'ultimo sequel uscito nel 2024, Ryder è apparsa sullo schermo in compagnia di Jenna Ortega, la star di Mercoledì, che nel film ha interpretato la figlia di Ryder. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Winona Ryder ha dichiarato di non voler scrivere un'autobiografia, rispettando la privacy degli altri.

