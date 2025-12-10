Winona Ryder giura | mai un' autobiografia per rispetto della privacy degli altri Il suo ex Johnny Depp può tirare un sospiro di sollievo

Winona Ryder ha dichiarato di non voler scrivere un’autobiografia, rispettando la privacy degli altri. La sua scelta implica che i dettagli delle sue esperienze personali resteranno riservati, lasciando spazio ai ricordi delle storie d’amore hollywoodiane che hanno fatto storia e continuano a vivere nella memoria collettiva.

Ci sono storie d’amore di Hollywood che sono rimaste nella memoria collettiva, anche a distanza di tanti anni. Quella tra Johnny Depp e Winona Ryder è senza dubbio una di queste. Il tatuaggio “Winona forever” (poi trasformato in “Wino forever” dopo la rottura), le copertine dei magazine, l’amore sbocciato sul set di Edward mani di forbice: tutto materiale che farebbe la felicità di qualsiasi editore in cerca di un memoir di successo. E invece no. La 53 enne star di Stranger Things (il Volume II della quinta e ultima stagione arriva i 26 di dicembre, seguito, la notte di Capodanno, dall’episodio finale) ha fatto sapere che un’autobiografia non la scriverà mai. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Winona Ryder giura: mai un'autobiografia per rispetto della privacy degli altri. Il suo ex Johnny Depp può tirare un sospiro di sollievo...

