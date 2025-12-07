Winona Ryder dice no al memoir | Voglio rispettare la privacy delle persone
La star di Stranger Things ha confessato di non avere alcuna intenzione di scrivere un libro che ripercorre la propria vita personale e carriera. Winona Ryder ha rilasciato un'intervista a Interview Insider, nella quale ha rivelato di non volere scrivere attualmente e nemmeno in futuro una autobiografia sulla sua carriera e sulla sua vita personale, spiegando il motivo della sua scelta. L'attrice è tornata a interpretare per l'ultima volta Joyce Byers nella quinta e ultima stagione di Stranger Things dei fratelli Duffer, personaggio che l'ha accompagnata sul piccolo schermo nell'ultimo decennio di carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
