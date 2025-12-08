nolan svela quando inizieranno le riprese della terza stagione di fallout

La serie TV di Fallout continua ad attirare le attenzioni del pubblico e, proprio in queste ore, è stata rivelata anche la finestra temporale in cui inizieranno le riprese della terza stagione. Jonathan Nolan, creatore e produttore esecutivo, ha rivelato in un’intervista a IGN che l’obiettivo del team è di tornare sul set la prossima estate, ossia nell’ estate 2026. La data non è ancora fissata ufficialmente, ma rappresenta il piano di lavoro verso cui tutta la produzione sta cercando di muoversi con decisione. The Gamer riporta che Nolan e la showrunner Geneva Robertson-Dworet hanno spiegato di voler contrastare una tendenza sempre più comune nell’industria televisiva: stagioni separate da lunghi intervalli che spezzano il ritmo narrativo e la fedeltà del pubblico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

