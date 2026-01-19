Italia Shore torna il 3 febbraio su Paramount+ con la terza stagione. Il programma, noto per il suo cast variegato, presenta nuovi membri e una fan manager che si occuperà di gestire la villa. Tra momenti di svago e tensioni, lo show continua a rappresentare un ritratto autentico della vita dei giovani italiani.

La terza stagione dello show italiano più esplosivo torna con vecchie conoscenze, nuovi ingressi e una nuova fan manager pronta a gestire la villa tra risate e tensioni. Dopo il successo travolgente delle prime due stagioni, Italia Shore torna con la terza edizione pronta a sorprendere i fan. Undici protagonisti tra vecchie conoscenze e new entry vivranno una vacanza indimenticabile nella splendida villa di Fregene, tra party, scherzi e colpi di scena. A guidare la convivenza ci sarà Floriana Secondi, nuova fun manager dello show, pronta a controllare la casa e animare le giornate. La stagione debutta il 3 febbraio su Paramount+ e MTV, con episodi imperdibili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Italia Shore, la terza stagione arriva il 3 febbraio su Paramount+: cast e fun manager

Italia Shore, in arrivo la terza stagione: ecco chi sono i protagonisti - A proposito dei ragazzi protagonisti di questa terza stagione di Italia Shore, ritroveremo alcune vecchie conoscenze del reality accanto a nuovi volti. isaechia.it