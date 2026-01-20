Mercato auto Europa il 2025 chiude in crescita del 2,3% Sugli scudi i marchi cinesi

Il mercato automobilistico europeo nel 2025 ha concluso l'anno con una crescita del 2,3%, evidenziando una stabilità nonostante le sfide economiche e geopolitiche. A dicembre, le immatricolazioni sono aumentate del 7,6%, segnalando una domanda ancora sostenuta. Tra i marchi più rilevanti, si distinguono quelli cinesi, che stanno consolidando la loro presenza nel mercato continentale.

Il mercato dell’auto europeo ha chiuso il 2025 in crescita. Dicembre ha fatto registrare un aumento delle immatricolazioni del 7,6%, confermando che, nonostante inflazione, costi energetici e incertezze geopolitiche, la domanda non si è affatto spenta. Anzi, l’ultimo mese dell’anno ha mostrato un settore in trasformazione, dove i protagonisti non sono più soltanto i grandi nomi storici continentali. A rubare la scena sono stati infatti i marchi cinesi, che a dicembre hanno messo a segno una crescita impressionante: +127% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con quasi 110 mila auto vendute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Auto, noleggio sugli scudi. Traina il mercato e supera il 30% delle immatricolazioniNel 2025, il settore del noleggio auto si conferma protagonista nel mercato italiano, rappresentando il 30,6% delle immatricolazioni.

