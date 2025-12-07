Incidente sulla Torino-Aosta muore bambina di 2 mesi | sbalzata fuori dall' auto e investita
All'altezza del comune di Volpiano. Nello scontro coinvolte più auto, in corso di accertamento le cause dello schianto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Incidente tra due auto a Torino, una finisce contro i mezzi parcheggiati: le immagini
Incidente a Robassomero, moto esce fuori strada: 26enne elitrasportato al Cto di Torino
Incidente a Robassomero, moto va fuori strada: 26enne elitrasportato al Cto di Torino
Incidente stradale in provincia di Torino: morta una bambina di pochi mesi Vai su X
Torino, incidente stradale sull'A5: muore bimba di pochi mesi Nello scontro è rimasta ferita anche la madre - facebook.com Vai su Facebook