Meloni scherza | Sanremo? Solo fantasia non FantaSanremo

Giorgia Meloni ha chiarito che le voci sulla sua presenza a Sanremo sono false, perché non ha mai pianificato di partecipare. La premier ha scherzato sul fatto che si tratta di only fantasia, senza alcuna intenzione reale di salire sul palco. La sua risposta arriva dopo settimane di indiscrezioni diffuse sui social e sui giornali, che avevano alimentato aspettative su una possibile esibizione. Meloni ha deciso di mettere fine alle speculazioni con un commento diretto.

La premier Giorgia Meloni ha smentito con ironia le voci sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo, definendole totalmente inventate. La notizia, circolata per giorni, era stata già smentita sia da Palazzo Chigi che dal conduttore Carlo Conti, ma continua a riemergere in conferenza stampa. Meloni invita a distinguere tra realtà e fantasia, ricordando che il FantaSanremo è un gioco, mentre le notizie dovrebbero restare nel mondo reale. La presidente del Consiglio sottolinea il proprio impegno nel lavoro e augura al Festival di brillare senza ospiti immaginari, perché la musica italiana non ha bisogno di polemiche politiche.