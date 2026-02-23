Sanremo 2026 Giorgia Meloni smentisce la presenza all' Ariston citando il Fantasanremo | Notizie inventate

Giorgia Meloni ha negato di partecipare a Sanremo 2026, citando il Fantasanremo come motivo. La premier ha spiegato che le notizie sulla sua presenza sono inventate e fuori luogo. La smentita arriva dopo alcune voci circolate sui social network, che indicavano un suo coinvolgimento nel festival. Meloni ha aggiunto che non ha in programma alcuna apparizione all’Ariston quest’anno. La polemica continua a far discutere tra gli utenti online.

Giorgia Meloni smentisce la sua presenza nella platea del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2026. Per farlo sceglie Instagram, come già fatto da Carlo Conti per la stessa notizia, e una storia dove cita anche il Fantasanremo. "Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti". Infine, cita il famoso gioco: "A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per il gli appassionati del Festival". Giorgia Meloni ha chiarito di non essere presente all'Ariston, motivando la sua assenza con il fatto che il FantaSanremo è un gioco dedicato ai fan del Festival. Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni a Sanremo. Carlo Conti ha smentito la presenza di Giorgia Meloni a Sanremo 2026, dopo le voci circolate nelle ultime ore. Sanremo 2026, Carlo Conti: «Giorgia Meloni se compra il biglietto può venire». "Giorgia Meloni è una cittadina libera, se compra il biglietto è libera di venire al festival" ha detto Conti rispondendo alla domanda se lui l'avesse invitata, notizia già smentita.