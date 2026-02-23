Sanremo Meloni | Io all’Ariston notizia inventata non siamo al FantaSanremo

Giorgia Meloni ha chiarito di non aver mai annunciato la sua presenza a Sanremo, smontando le voci circolate online. La notizia, diffusa da alcuni siti e social, sosteneva che avrebbe partecipato alla prima serata del festival. La premier ha scritto che si tratta di una bufala, confermando che né Palazzo Chigi né Carlo Conti hanno mai comunicato nulla al riguardo. La confusione sui suoi eventuali interventi al festival continua a circolare.

(Adnkronos) – "Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti", scrive sui social la premier Giorgia Meloni. "Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto – ironizza la presidente del Consiglio – forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo, Conti: «Meloni all'Ariston? Se compra il biglietto». Lei: «Io al Festival? È FantaSanremo, continuo a fare il mio lavoro»Conti ha scherzato sulla presenza di Meloni all'Ariston, affermando che potrebbe partecipare se acquista il biglietto.

Sanremo 2026, Eddie Brock svela la sua squadra al FantaSanremo: "Io capitano perché megalomane"Eddie Brock ha annunciato la sua squadra al FantaSanremo, spiegando di essere il capitano perché si considera un leader ambizioso.

Sanremo, Carlo Conti: Io meloniano? Sono un uomo liberoIl vice direttore dell'Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo annuncia che sul palco mercoledì saranno con noi per parlarci di Olimpiadi e Paraolimpiadi le atlete olimpiche Arianna Fontana, ... adnkronos.com

Festival e Tele-Meloni, Conti spegne le polemiche: Io liberoIl direttore artistico dopo il forfait di Pucci: Non chiedo agli artisti come votano. Mi dispiace per lui, capisco la paura del palco. E sul presunto invito alla premier: Fantascienza ... riviera24.it

la Repubblica. . “Giorgia Meloni è una cittadina libera, se compra il biglietto è libera di venire al festival” ha detto Conti rispondendo alla domanda se lui l’avesse invitata, notizia già smentita. #sanremo2026 - facebook.com facebook

Per @matteorenzi Giorgia Meloni da Presidente del Consiglio non può andare a Sanremo…ma è lo stesso che con il giubbotto alla Fonzie andò ad Amici x.com