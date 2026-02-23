Meloni ricorda Mariangela Spedicato pioniera donna dei Carabinieri | L’Italia le è grata

Giorgia Meloni ricorda Mariangela Spedicato, pioniera donna dei Carabinieri, scomparsa di recente. La premier sottolinea il ruolo di Spedicato come esempio per le nuove generazioni di donne in divisa, ricordando il suo impegno negli anni ’70. Meloni evidenzia come il suo lavoro abbia contribuito a cambiare la percezione delle forze dell’ordine femminili nel paese. La notizia ha suscitato un forte cordoglio tra gli attivisti e i colleghi delle forze dell’ordine.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Mariangela Spedicato, Luogotenente dei Arma dei Carabinieri e tra le prime donne a indossarne l’uniforme. In una dichiarazione diffusa sui social, il premier ha sottolineato il valore umano e professionale della militare, ricordandola come un punto di riferimento per colleghi e cittadini. «Ha svolto il suo servizio con dedizione, professionalità e una sensibilità rara», ha scritto Meloni, evidenziando anche il coraggio con cui Spedicato ha affrontato la malattia, «con dignità e forza», lasciando un esempio significativo in chi l’ha conosciuta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

