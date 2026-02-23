Carabinieri in lutto addio alla luogotenente Mariangela Spedicato | è stata tra le prime donne

La morte della luogotenente Mariangela Spedicato ha sconvolto Carmiano e l’Arma dei carabinieri, causata da una grave malattia. Mariangela Spedicato, tra le prime donne a raggiungere ruoli di rilievo nel corpo, aveva dedicato la sua vita al servizio e alla tutela della comunità locale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra colleghi e cittadini, che ricordano il suo impegno con affetto e rispetto. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore la comunità di Carmiano e l’ Arma dei carabinieri. La notizia della scomparsa, diffusa rapidamente, ha suscitato cordoglio tra colleghi, conoscenti e cittadini, riportando l’attenzione su una figura che nel tempo aveva lasciato un segno profondo sia sul piano umano sia professionale. A spegnersi, a 51 anni, è stata Mariangela Spedicato, considerata una figura importante all’interno dell’Arma e punto di riferimento per molti colleghi. La Luogotenente è morta dopo aver combattuto contro un tumore che negli ultimi tempi l’aveva costretta al congedo anticipato dal servizio, affrontando la malattia con riservatezza e determinazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

