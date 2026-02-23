Carmiano piange Mariangela Spedicato | è stata tra le prime donne carabiniere d’Italia

Mariangela Spedicato, prima donna carabiniere di Carmiano, è morta a 51 anni a causa di una malattia. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità, che la ricordava come una donna forte e dedita al servizio. Mariangela ha lasciato un segno importante nel paese, diventando un esempio di impegno e coraggio. La sua perdita rappresenta un grande vuoto tra amici, colleghi e familiari. La salma sarà celebrata nella chiesa locale questa sera.

CARMIANO – Un dolore per una comunità intera e per la famiglia dell’Arma dei carabinieri: è lutto a Carmiano per la morte, all’età di appena 51 anni, di Mariangela Spedicato. Apprezzata per le sue qualità umane e professionali, la luogotenente si era laureata in Psicologia. Diventata poi una delle prime donne maresciallo in Italia, aveva prestato il proprio servizio prima in Veneto prima di rientrare nel territorio salentino, raggiungendo nel corso della sua carriera il grado di sottufficiale. Da tempo stava combattendo contro un male incurabile che l’ha costretto al congedo anticipato. Sono numerosi i messaggi di cordoglio di queste ore, a partire dai colleghi che, anche a mezzo social, le stanno dedicando una parola e un ricordo affettuoso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il silenzio oggi pesa di più. Mariangela Spedicato si è spenta a soli 51 anni, dopo una lotta dura contro un tumore. Una battaglia combattuta con la stessa determinazione con cui, anni prima, aveva scelto di indossare una divisa che per molte donne sembrava - facebook.com facebook