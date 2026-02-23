Meloni al Festival è una bufala ma non bastano le smentite di Carlo Conti e della Rai La premier | È FantaSanremo

Le fake news su Giorgia Meloni al Festival di Sanremo sono cresciute a causa di un'informazione falsa diffusa sui social. Nonostante le smentite di Carlo Conti e della Rai, molte persone credono ancora alla voce che la premier parteciperà alla manifestazione. Meloni stessa ha definito la notizia una “FantaSanremo”, ma le voci continuano a diffondersi. La confusione tra verità e fantasia si intensifica tra il pubblico.

Le fake news su Giorgia Meloni al Festival di Sanremo stanno montando da giorni nonostante le smentite di tutti, tanto che sulla questione è stata costretta a intervenire con un categorico e ironico post social la stessa presidente del Consiglio. Meloni: “Notizia inventata di sana pianta, ma è FantaSanremo”. “Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanreno. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”, scrive sui social la premier Meloni. “Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sanremo, Conti su Pucci: "Io meloniano? No, indipendente". La premier: "Andare al Festival è Fantasanremo, faccio il mio lavoro"Conti ha dichiarato di non essere meloniano, spiegando di essere indipendente, mentre la premier ha definito il Festival come un evento

Sanremo, Carlo Conti: “Festival 2027? Io sempre a disposizione della Rai”Carlo Conti rinnova il suo impegno per il Festival di Sanremo, sottolineando la disponibilità a collaborare con la Rai anche per le future edizioni.

Meloni a Sanremo: «Io all'Ariston notizia inventata, non siamo al FantaSanremo»Sanremo è ormai alle porte, è le notizie sul seguitissimo Festival della musica italiana diventano sempre più frenetiche. Proprio in merito ad una chiacchierata ... ilmattino.it

Sanremo, Meloni Io al Festival? Notizia totalmente inventataROMA - Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo ... laprovinciacr.it

SANREMO | Carlo Conti: "Meloni all'Ariston Se compra il biglietto...Non sono renziano o meloniano, sono libero e ci tengo a essere indipendente" #ANSA https://ow.ly/m0WB50Ykezx - facebook.com facebook

Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti. Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il co x.com