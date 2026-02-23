Sanremo Conti su Pucci | Io meloniano? No indipendente La premier | Andare al Festival è Fantasanremo faccio il mio lavoro

Conti ha dichiarato di non essere meloniano, spiegando di essere indipendente, mentre la premier ha definito il Festival come un evento

«Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti». Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni su X, commentando la notizia di una sua eventuale partecipazione al Festival della canzone italiana. «Eppure - aggiunge Meloni - la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sanremo, Conti si commuove parlando di Baudo. Su Pucci: "Io indipendente nel mio lavoro"La presenza di Pippo Baudo al Festival di Sanremo ha suscitato emozioni intense, portando a una commozione pubblica di Conti.

Sanremo 2026, la commozione di Carlo Conti: mi è toccato il primo festival senza Pippo Baudo. Io meloniano? No, un uomo liberoCarlo Conti si commuove ricordando il primo festival di Sanremo senza Pippo Baudo, causa il suo passaggio a un nuovo ruolo.

